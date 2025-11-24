В Карелии мужчина погиб после наезда поезда

По предварительным данным, погибший передвигался по ж/д пути в состоянии алкогольного опьянения

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 ноября. /ТАСС/. Житель Сегежи попал под поезд, от полученных травм он умер на месте происшествия. По факту гибели мужчины организована проверка, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по Карелии.

"Предварительно установлено, что в момент проезда электрички мужчина передвигался по железнодорожному пути в непредусмотренном для этого месте в состоянии алкогольного опьянения. На предупреждающие звуковые сигналы поезда мужчина не реагировал, машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, тело погибшего обнаружили на обочине первого главного пути Октябрьской железной дороги. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.