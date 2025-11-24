В Твери врача-реаниматолога осудили за смерть ребенка

Его приговорили к году колонии

ТВЕРЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Суд в Твери признал врача-реаниматолога частной стоматологической клиники виновным в причинении смерти по неосторожности трехлетней девочке и приговорил его к одному году колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года с отбыванием основного наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

50-летний врач анестезиолог-реаниматолог стоматологической клиники признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, установлено, что 12 февраля 2024 года врач в ходе оперативного лечения хронического пульпита у трехлетней девочки общим наркозом, несмотря на снижение показателей жизнедеятельности, не принял решение о прерывании операции и своевременном начале реанимационных мероприятий.