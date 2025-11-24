Kaya News: в ЮАР на пляже поймали гигантскую ядовитую черную мамбу

Длина особи достигает 3,5 метра

Черная мамба © Cormac Price/ Shutterstock/ FOTODOM

ПРЕТОРИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Самую опасную змею Африки - гигантскую ядовитую черную мамбу - поймали на городском пляже Дурбана на юго-востоке ЮАР. Об этом сообщила местная радиостанция Kaya News.

Длина пойманной черной мамбы достигает 3,5 метра, отмечает она. Змею заметили в воде отдыхающие и вызвали полицейскую группу, которая специализируется на змеиной ловле. Когда волны прибоя выбросили черную мамбу на песок пляжа, полицейским удалось схватить ее за хвост и одновременно специальным щипцами зафиксировать голову.

Черная мамба была помещена в контейнер и после осмотра ветеринара будет выпущена на свободу. Действующее в ЮАР законодательство в области защиты животных позволяет убийство змей только в крайних случаях и при самообороне.

В районе Дурбана, где на побережье Индийского океана расположены самые популярные пляжи ЮАР, появление черной мамбы не редкость. Змеи обитают в близлежащих заповедниках.

Черная мамба является самой крупной и опасной ядовитой змеей Африки. При ее укусе вблизи крупных кровеносных сосудов смерть человека от паралича дыхательной системы наступает через 20 минут, если не принять противоядие.

Эта змея может достигать длины 4,4 метра, диаметр туловища - 11 сантиметров. Кожа черной мамбы имеет серовато-коричневый цвет с металлическим блеском. Черной ее назвали из-за окраса внутренней полости пасти.