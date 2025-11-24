Напавшему на охранника ТЦ и полицейских в Москве подростку предъявили обвинение

Следствие будет ходатайствовать перед Чертановским районным судом Москвы об аресте фигуранта 25 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение 16-летнему подростку, который с ножом напал на охранника в торговом центре в Москве, а при задержании ранил двух полицейских. Вину он не признал, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В ходе допроса он не признал вину в совершении указанных преступлений", - говорится в сообщении.

25 ноября следствие будет ходатайствовать перед Чертановским районным судом Москвы об аресте фигуранта.

Как сообщалось ранее, 23 ноября подросток в торговом центре на Ореховом бульваре напал на охранника, который сделал ему замечание, и нанес не менее двух ножевых ранений. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, он был госпитализирован в одну из городских больниц. В тот же день в ходе задержания злоумышленник нанес резаные раны рук двум сотрудникам полиции.