Экс-администратора детского центра в Казани будут судить по делу об отравлении

По версии следствия, женщина допустила несколько серьезных нарушений, в частности, не отстранила от работы сотрудника с явными признаками инфекционного заболевания

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Экс-администратора детского центра "Дуслык" в Казани обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которые привели к массовому заболеванию 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

По версии следствия, в январе 2025 года администратор допустила ряд серьезных нарушений, в частности, не отстранила от работы сотрудника с явными признаками инфекционного заболевания, а также привлекла к работе в пищеблоке мужчину без необходимых медицинских документов.

"Допущенные нарушения привели к тому, что 15-17 января находящиеся в комплексе 38 учащихся и сопровождавших их лиц заболели острой кишечной и норовирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

При этом, как установило следствие, администратор не обеспечила отстранение заболевших от мероприятий, что способствовало дальнейшему распространению инфекции. Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей). Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в январе более 30 человек были госпитализированы с признаками кишечного отравления из детского центра "Дуслык". Работа центра была приостановлена по решению суда после проверки Роспотребнадзора, выявившей многочисленные нарушения санитарно-гигиенических норм.