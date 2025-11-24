В Абхазии арестовали третьего подозреваемого по делу о стрельбе в Сухуме

Агрбу Мхаза Рауфовича заключили под стражу

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 24 ноября. /ТАСС/. Сухумский городской суд арестовал третьего подозреваемого по делу о стрельбе в Сухуме 11 ноября, во время которой пятеро жителей Абхазии получили огнестрельные ранения, один позже умер в больнице. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры Абхазии.

Ранее прокурор сообщал об аресте подозреваемых Шинкубы Астамура Амирановича и Джикирбы Шарата Иродионовича.

"19 ноября задержан очередной подозреваемый, Агрба Мхаз Рауфович 1981 года рождения, в отношении которого по ходатайству органа предварительного расследования Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В результате стрельбы 11 ноября в сторону участников траурной процессии в районе ВИЭМ в Сухуме пострадали пятеро жителей Абхазии. Все они были доставлены в Республиканскую больницу, троих прооперировали, один из них 13 ноября от полученных ран умер.

Расследованием занимается прокуратура Сухума, которая возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 29 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. "е" ч. 2 ст. 99 (убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и п. "б" ч. 3 ст. 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Республики Абхазия. Подозреваемых задержали 14 ноября в Сухуме и Адлере. 15 ноября задержанного на территории РФ передали правоохранительным органам Абхазии в рамках межведомственного сотрудничества.

Ранее независимый телеканал "Абаза-ТВ" сообщил, что, по неофициальной информации, целью стрелявшего был криминальный авторитет Рауль Барцба, но в официальных сводках он не фигурирует, его нет и среди пострадавших.