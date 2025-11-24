В Смоленской области произошло обрушение водонапорной башни

Без водоснабжения остаются свыше 1 тыс. человек

СМОЛЕНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Обрушение водонапорной башни произошло в селе Екимовичи Рославльского округа Смоленской области. Без водоснабжения остаются свыше 1 тыс. человек, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"В селе Екимовичи Рославльского муниципального округа произошло обрушение водонапорной башни, в результате чего приостановлено обеспечение холодным водоснабжением более 1 тыс. человек, пострадавших нет", - сообщили в надзорном органе.

По данным прокуратуры, организован подвоз воды жителям села, начаты работы по восстановлению водоснабжения. Устанавливаются все обстоятельства и причины обрушения башни. "Рославльской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки, по результатам которой будет дана принципиальная оценка действию (бездействию) уполномоченных должностных лиц и организаций", - отметили в пресс-службе.