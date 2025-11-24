В Ставрополе произошел пожар в жилом доме

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Квартира загорелась на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома в городе Ставрополе. Жильцы дома эвакуированы, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар [возник] в квартире на седьмом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, эвакуировано 40 человек", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в здании на Вокзальной улице. К тушению пожара от МЧС привлечены 26 человек и 9 единиц техники.