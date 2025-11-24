ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Пилот потерпевшего крушение вертолета на Урале выплатит 462 тыс. рублей

Он возместит деньги Территориальному фонду обязательного медицинского страхования
Редакция сайта ТАСС
16:05

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Пилот вертолета, который летом 2024 года рухнул в лесу под Первоуральском в Свердловской области, возместит Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС) региона более 462 тыс. рублей, затраченных на медицинскую помощь ему и пассажирке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

С иском о взыскании средств в суд обратился свердловский транспортный прокурор.

"Суд удовлетворил исковые требования прокурора. С Чистовского И. А. (пилот вертолета - прим. ТАСС) в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области взыскана сумма ущерба в размере 462 246 рублей 92 копеек", - сказано в сообщении.

В июне 2024 года в поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области, вблизи базы отдыха "Светофор", рухнул вертолет Robinson R44, которым управлял Игорь Чистовский. Чистовский не имел летного удостоверения. Он и его пассажирка были госпитализированы, женщина была доставлена в больницу в состоянии комы с предварительным диагнозом "открытая черепно-мозговая травма".

Суд установил, что собственнику вертолета причинен крупный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей. Чистовский признал вину в полном объеме и возместил причиненный потерпевшим ущерб. Он также обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба), уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. 

РоссияСвердловская область