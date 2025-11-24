Пилот потерпевшего крушение вертолета на Урале выплатит 462 тыс. рублей

Он возместит деньги Территориальному фонду обязательного медицинского страхования

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Пилот вертолета, который летом 2024 года рухнул в лесу под Первоуральском в Свердловской области, возместит Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС) региона более 462 тыс. рублей, затраченных на медицинскую помощь ему и пассажирке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

С иском о взыскании средств в суд обратился свердловский транспортный прокурор.

"Суд удовлетворил исковые требования прокурора. С Чистовского И. А. (пилот вертолета - прим. ТАСС) в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области взыскана сумма ущерба в размере 462 246 рублей 92 копеек", - сказано в сообщении.

В июне 2024 года в поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области, вблизи базы отдыха "Светофор", рухнул вертолет Robinson R44, которым управлял Игорь Чистовский. Чистовский не имел летного удостоверения. Он и его пассажирка были госпитализированы, женщина была доставлена в больницу в состоянии комы с предварительным диагнозом "открытая черепно-мозговая травма".

Суд установил, что собственнику вертолета причинен крупный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей. Чистовский признал вину в полном объеме и возместил причиненный потерпевшим ущерб. Он также обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба), уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.