Yonhap: американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в море в Южной Корее

БПЛА упал недалеко от острова Мальдори во время выполнения плановой задачи около 04:35 по местному времени, отмечает агентство

СЕУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение в море на западе Республики Корея вблизи авиабазы Кунсан. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его информации, БПЛА упал недалеко от острова Мальдори во время выполнения плановой задачи около 04:35 по местному времени (22:35 мск 23 ноября). "Сообщений о нанесении ущерба жителям или их собственности не было, идет расследование", - приводит агентство заявление американских военных. Yonhap отмечает, что ведутся поиски летательного аппарата.

В конце сентября сообщалось, что Вооруженные силы США впервые разместили в Республике Корея разведывательную эскадрилью беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. До этого эти БПЛА появлялись на юге Корейского полуострова на ротационной основе. Тогда предполагалось, что эта техника будет способна вести разведку в отношении КНДР и следить за деятельностью КНР в Желтом море.