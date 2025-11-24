В Ленобласти задержали поджигателя вышки сотовой связи

Мужчина пошел на преступление за обещанное кураторами денежное вознаграждение, которое ему так и не выплатили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи в Ленобласти задержали сотрудники СОБР "Гранит". Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в официальном Telegram-канале.

"При содействии Росгвардии был задержан ранее судимый мужчина, который по заданию членов украинской террористической группировки поджег вышку сотовой связи в Мгинском районе Ленинградской области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанный - 40-летний неработающий, наркозависимый местный житель, пошел на преступление за обещанное кураторами денежное вознаграждение, которое ему так и не выплатили.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.