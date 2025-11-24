В Геленджике из-за атаки БПЛА пострадал мужчина
Редакция сайта ТАСС
22:16
обновлено 22:47
КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. В селе Кабардинка в Геленджике из-за атаки БПЛА пострадал мужчина. Повреждения получили два частных дома.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
"В селе Кабардинка Геленджика в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома", - говорится в сообщении. Как отмечается, из-за атаки пострадал мужчина. Он находился на улице во время отражения атаки. Пострадавший получил ранение ноги ниже колена. Его госпитализировали в одну из городских больниц.
Еще по одному адресу из-за падения обломков начался пожар. Оперативные службы ликвидируют возгорание.