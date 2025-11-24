В пяти муниципалитетах Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

В регионе ранее объявили воздушную опасность

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ельца и еще четырех муниципалитетов Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО", - говорится в сообщении.

Ранее в области объявили воздушную опасность.