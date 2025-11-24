В Геленджике ликвидировали возникший из-за атаки БПЛА пожар
Редакция сайта ТАСС
22:57
КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Возгорание в частном доме в селе Кабардинка в Геленджике, возникшее после падения обломков беспилотника, ликвидировали на площади 300 кв. м, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее оперштаб сообщал, что из-за атаки беспилотника в селе Кабардинка Геленджика повреждены два частных дома. В одном из них из-за падения обломков начался пожар.
В официальном сообщении оперштаба говорится, что по информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара в частном доме составила 300 кв. м.