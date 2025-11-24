В новороссийском селе Мысхако из-за атаки БПЛА повреждена многоэтажка

По данным оперштаба Краснодарского края, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Многоквартирный жилой дом получил повреждения из-за падения обломков БПЛА в селе Мысхако Новороссийска, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В селе Мысхако Новороссийска обломки БПЛА попали в пятиэтажный многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

Как отметили в оперштабе, в результате никто не пострадал. В сообщении также отмечается, что в одной из квартир произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

Обломки БПЛА также упали на зеленую зону в Южном районе Новороссийска. Взрывной волной в расположенном неподалеку здании столовой выбило окна, никто не пострадал. Кроме того, в новороссийском селе Борисовка обломки беспилотника попали в грузовик. Водитель успел покинуть кабину, он не пострадал.

Ранее оперштаб сообщал, что из-за атаки БПЛА в Новороссийске пострадал мужчина, были повреждены два многоэтажных дома. Развернут пункт временного размещения.