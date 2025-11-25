В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадали три человека

В промзоне загорелось помещение, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадали три человека. Также загорелось помещение в промзоне.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Прямо сейчас идет отражение воздушной атаки врага", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что не обошлось без пострадавших и последствий. Так, в Таганроге и Бессергеневке получили ранения три человека. В промышленной зоне загорелось складское помещение, угрозы распространения огня на соседние строения нет.

По словам Слюсаря, из-за атаки БПЛА в Таганроге были повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили. В селе Петрушино в Нелиновском районе загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода.