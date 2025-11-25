Во Владивостоке ищут пропавшего ребенка

Мальчик ушел в школу и не вернулся

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Приморские волонтеры ищут 11-летнего мальчика, пропавшего накануне во Владивостоке. Об этом сообщается в телеграм-канале общественной организации "Примпоиск".

"[Мальчик] 11 лет (2014 года рождения), город Владивосток. 24 ноября 2025 года около 13:15 (06:15 мск) ушел из МБОУ СОШ №56 по адресу: проспект Народный, дом 27А. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Согласно данным волонтеров, рост ребенка составляет 147 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в темно-синюю куртку и штаны, черные кроссовки и синюю шапку с серыми полосками. С собой у мальчика был черный рюкзак с серыми вставками.