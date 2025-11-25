В Забайкалье задержали мошенника за попытку обмануть чиновницу на 3 млн рублей

Он предлагал высокопоставленной чиновнице, находящейся под следствием, за деньги избежать реального наказания

ЧИТА, 25 ноября. /ТАСС/. Житель Забайкальского края задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве. Он предлагал высокопоставленной чиновнице, находящейся под следствием, избежать реального наказания за 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Под предлогом наличия связей среди представителей правоохранительных органов фигурант предложил за сумму в 3 млн рублей оказать влияние на исход уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя муниципалитета, с целью замены реального срока наказания на условный. О факте мошеннических действий должностное лицо инициативно уведомило правоохранительные органы. В результате мужчина был пойман с поличным в момент получения денежных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина действовал из корыстных побуждений и пытался ввести высокопоставленную чиновницу в заблуждение. По материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.