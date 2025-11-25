ТАСС: мошенник предлагал заммэра Читы избежать наказания за 3 млн рублей

Злоумышленника удалось задержать, сообщили в правоохранительных органах

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 25 ноября. /ТАСС/. Мошенник предлагал за взятку помочь заместителю мэра Читы - председателю комитета городского хозяйства Марине Поповой избежать наказания по уголовному делу в рамках превышения полномочий при благоустройстве Парка угольщиков. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На Попову вышел человек, который сослался на наличие серьезных связей в правоохранительных структурах региона. Он заявил, что за сумму в 3 млн рублей он может договориться об изменении ее наказания по делу о Парке угольщиков с лишения свободы на условное. Попова инициативно передала информацию в правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что чиновница стала участницей всех мероприятий по документированию противоправных действий злоумышленника. В итоге мошенника задержали с поличным. На деле оказалось, что он не обладал связями в силовых структурах.

В июне 2025 года Попова была приговорена к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ее признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), а также ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства).

Сейчас в Забайкальском краевом суде проходит апелляционное рассмотрение по этому делу. Прокуратура просит суд переквалифицировать действия Поповой с п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и назначить наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 2 года и 6 месяцев. Судебное заседание продолжится 26 ноября.