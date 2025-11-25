В Киеве отменили воздушную тревогу

Сирены также перестали работать в Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве и еще пяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены перестали работать в Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

В красной зоне все еще остаются Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе.