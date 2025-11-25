Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек

Авария произошла во Фрунзенском районе

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Автоавария произошла во Фрунзенском районе Владивостока, пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля SsangYong Actyon, двигаясь со стороны улицы Катерной в направлении поселка Подножье, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта и совершил столкновение с автомашиной Honda Freed. В результате ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира автомобиля Honda Freed, - говорится в сообщении.

Все пострадавшие госпитализированы. По данным ведомства, водитель SsangYong Actyon имеет стаж управления транспортными средствами один год, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2025 году не привлекался, состояние опьянения не установлено.

По факту ДТП составлены административные материалы, назначено проведение исследований. По результатам проверок примут решение в соответствии с законодательством.