В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Соответствующий режим ввели в регионе в 01:46 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА отменен в Липецкой области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Отбой красного уровня - "Угроза атаки БПЛА" - по ранее введенным районам", - говорится в сообщении.

Соответствующий режим был введен в регионе в 01:46 мск для города Елец, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского округов. При этом, как отмечают в МЧС, на всей территории области сохраняется воздушная опасность.