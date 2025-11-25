На 69-м км МКАД загорелся грузовик

Информация о пострадавших уточняется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль загорелся на внешней стороне 69-го км МКАД, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

"На внешней стороне 69 км МКАД (после съезда №69) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram--канале департамента.

Там посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда места ДТП.