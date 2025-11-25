Bernama: в Малайзии число эвакуированных из-за наводнений превысило 20 тыс.

По информации агентства, местных жителей разместили в 119 временных эвакуационных центрах, развернутых властями в 8 малайзийских штатах

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. жителей Малайзии были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных наводнений. Об этом сообщило информагентство Bernama.

По его данным, 20 146 человек в настоящее время размещены в 119 временных эвакуационных центрах, развернутых властями в 8 малайзийских штатах. Наибольшее число переселенных жителей наблюдается в штате Келантан, где зарегистрировано почти 10 тыс. эвакуированных. Стихийное бедствие также затронуло штаты Селангор (2 697 эвакуированных), Перлис (2 694), Перак (2 678), Кедах (1 632), Пинанг (366), Тренгану (97) и Паханг (23).

В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 млн ринггитов ($225 млн), что сопоставимо с 0,05% ВВП страны.