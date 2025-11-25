В Хабаровске 13 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии

МУП "Тепловые сети" ведут работы по устранению последствий аварии

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Горячая вода и тепло не подаются в 13 многоквартирных домов в Хабаровске из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"В результате прорыва теплотрассы в районе улицы Совхозной в городе Хабаровске временно приостановлена подача горячего водоснабжения и отопления жителям 13 многоквартирных домов. В настоящее время МУП "Тепловые сети" ведутся работы по устранению последствий аварии", - говорится в сообщении.

Прокуроры контролируют ход ремонтных работ, будет дана оценка соблюдению законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Отдельное внимание будет уделено перерасчету за временное ограничение коммунальных услуг.

В Хабаровске во вторник 6-9 градусов мороза.