Жителя Тюмени приговорили к восьми годам за нападение на ветерана ВОВ

Мужчина также украл у пострадавшей порядка 29 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Тюмени приговорил местного жителя к 8 годам лишения свободы за нападение и ограбление 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Он украл у пенсионерки порядка 29 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Осужден за нападение на 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны. <…> Ленинский районный суд г. Тюмени рассмотрел уголовное дело в отношении Сергея С. 1972 года рождения. Суд признал его виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью (по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в мае 2025 года ранее неоднократно судимый мужчина пришел к пострадавшей домой и, нанеся ей три удара рукой в область головы и пригрозив ножницами, потребовал у нее деньги. Сообщается, что ранее он проводил у пенсионерки сантехнические работы. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.