В Волгограде после падения секции крана в реанимации остается пострадавший

Также один из пострадавших после обследования врачей написал отказ от госпитализации

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. В реанимационном отделении находится один из пострадавших при падении секции башенного крана в Волгограде во время проведения работ по демонтажу конструкции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

"Один из пострадавших после обследования [врачей] написал отказ от госпитализации, второй пострадавший продолжает лечение в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

20 ноября в Волгограде произошло падение секции башенного крана при проведении работ по его демонтажу. Как сообщала прокуратура Волгоградской области, с места происшествия были госпитализированы 54-летний крановщик и 42-летний электрик.