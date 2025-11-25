ВСУ дроном атаковали АЗС в Новоайдаре
Редакция сайта ТАСС
06:26
ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю на территории автозаправочной станции, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Беспилотником атакована одна из АЗС в Новоайдаре. БПЛА противника ударил по автомобилю на территории автозаправочной станции. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, повреждения получили транспортное средство и здание АЗС.