ВСУ дроном атаковали АЗС в Новоайдаре

Никто не пострадал

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю на территории автозаправочной станции, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Беспилотником атакована одна из АЗС в Новоайдаре. БПЛА противника ударил по автомобилю на территории автозаправочной станции. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, повреждения получили транспортное средство и здание АЗС.