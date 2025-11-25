Под Геленджиком потушили возникший из-за падения фрагментов БПЛА лесной пожар

Возгорание ликвидировали на примерной площади 0,1 га

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание леса под Геленджиком, возникшее в результате падения фрагментов БПЛА, сообщается в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

Ранее сообщалось, что возгорание было локализовано.

"В 08:20 лесной пожар в районе н. п. Джанхот ликвидирован на примерной площади 0,1 га" , - говорится в сообщении.

Пожар происходил в Геленджикском лесничестве. Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что возгорание лесной подстилки произошло из-за падения фрагментов БПЛА.

Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ранения получили шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах: Новороссийск, Геленджик, Туапсинский и Динской районы, Краснодар.