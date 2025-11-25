На 69-м км МКАД восстановили движение

Возгорание автомобиля ликвидировали

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Движение на внешней стороне 69-го км МКАД, затрудненное ранее из-за возгорания грузового автомобиля, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Возгорание ликвидировано, движение на внешней стороне 69-го км МКАД (после съезда №69) восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее на внешней стороне 69-го км МКАД (после съезда №69) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работали оперативные службы города. Движение в районе ДТП было затруднено.