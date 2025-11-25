В Одесской области возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры

Кроме того, пожары произошли на объектах портовой инфраструктуры

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Объекты энергетической и портовой инфраструктуры повреждены в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер.

"На отдельных участках возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на 25 ноября в Одесской области несколько часов действовало предупреждение о воздушной тревоге, поступали сообщения о взрывах. Вечером 24 ноября в Одессе прогремело два взрыва, после чего город был частично обесточен, возник пожар. По данным СМИ, была повреждена ТЭЦ.