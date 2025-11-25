В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта в храме

У преступника обнаружили и изъяли средства террора и телефон, используемый для переписки с куратором с Украины

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта на территории православного храма в Калининградской области по заданию украинских кураторов, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт, он заключен под стражу.

"Федеральной службой безопасности на территории Калининградской области пресечена попытка террористического акта, который планировался при координации спецслужб Украины участником запрещенной в России террористической организации в отношении одного из православных храмов региона", - сообщили в ФСБ. По данным СК, подросток 2008 года рождения был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области 22 ноября вблизи храма. "У преступника обнаружены и изъяты средства террора и телефон, используемый для переписки с куратором с Украины", - сообщили в ФСБ.

Как уточнила Петренко, по версии следствия, подросток в мессенджере Telegram вступил в переписку с вербовщиком запрещенной в РФ террористической организации, деятельность которой координируется спецслужбами Украины, он сообщил ему о своей готовности совершить теракт на территории одного из православных храмов Калининградской области в поддержку политики киевского режима. Действуя по указанию куратора, несовершеннолетний провел разведку, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

В ФСБ сообщили, что на фоне не снижающейся активности спецслужб Украины по поиску в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram, WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране, ФСБ России предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и в соответствии с законодательством РФ понесут заслуженное наказание.