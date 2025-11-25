В Запорожской области из-за атаки ВСУ временно отключилось электричество

Работа энергетиков осложняется опасностью повторных ударов

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Отключение электроэнергии произошло в части Запорожской области после атаки ВСУ. Работа энергетиков осложнена опасностью повторных ударов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Кратковременное отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области произошло в результате очередной атаки противника по критической инфраструктуре. Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что энергетики переводят абонентов на резервные источники питания.

ВСУ регулярно атакуют энергетику региона. В прошлый раз часть области осталась без света после удара противника 19 ноября. В соседней Донецкой Народной Республике объявлена ЧС регионального уровня из-за атак врага на энергетику, в частности, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС.