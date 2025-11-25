Обвиняемая депутат ДНР Бондаренко владела 285 объектами недвижимости

При этом суммарный доход Татьяны Бондаренко и ее родственников с 2016 по 2021 год кратно ниже общей стоимости всего приобретенного имущества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, обвиняемая в обналичивании и присвоении бюджетных средств, с 2021 по 2023 год приобрела 285 объектов недвижимости. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

"В период 2021-2023 годов она активно приобретала и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений, от которых впоследствии избавилась, часть формально перерегистрировав под видом заключения договоров дарения на своего брата" - сказано в них.

При этом суммарный доход самой Бондаренко и ее родственников с 2016 по 2021 год кратно ниже общей стоимости всего приобретенного имущества. В материалах уточняется, что в настоящее время Бондаренко официально не обладает какой-либо недвижимостью.

Уголовное дело в отношении депутата было возбуждено в сентябре этого года, его расследует центральный аппарат СК России. В октябре Басманный суд Москвы заключил Бондаренко под стражу, также было арестовано ее имущество. Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере организованной группой) и по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением особо крупного дохода). Следствие считает, что она занималась обналичиванием похищенных средств, выделенных на фортификационные сооружения в приграничных с Украиной районах Курской области. Бондаренко обналичивала деньги для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также является фигурантом этого дела.