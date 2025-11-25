ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ФСБ показала кадры задержания подростка, готовившего теракт в храме

Злоумышленник признался в содеянном
07:13
ТАСС, 25 ноября. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания подростка, который готовил теракт в храме в Калининградской области. 

На кадрах виден момент задержания подростка, а также содержимое пакета, в котором находилось взрывное устройство. На видео подросток признался в содеянном. Отвечая на вопрос о том, что делает, во время задержания, он заявил, что "хотел поджечь церковь". 

По версии следствия, подросток в мессенджере Telegram вступил в переписку с вербовщиком запрещенной в РФ террористической организации. Действуя по указанию украинского куратора, несовершеннолетний провел разведку, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. 

Подростку предъявлено обвинение в покушении на террористический акт, он заключен под стражу. 

