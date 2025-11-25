В Туапсинском районе Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два детских сада

Их временно закрыли

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Два детских сада оказались повреждены в Туапсинском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников, они временно закрыты, сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко.

"В Туапсинском округе два детских сада - №40 и №41 - не принимают детей. Осколки БПЛА [обнаружены] на территории одного, выбитые окна - в другом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один из детских садов смогут открыть в среду, второй будет работать по графику кратковременного пребывания. В полном объеме их работу восстановят с 27 ноября.

Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ранения получили шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах: Новороссийск, Геленджик, Туапсинский и Динской районы, Краснодар.