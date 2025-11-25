В Харьковской области повреждена критическая инфраструктура

В городе Изюме частично отключено электричество

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Критическая и железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области на востоке Украины, в городе Изюме частично отключено электричество.

Как сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Олег Синегубов, в Харьковском районе области повреждена железнодорожная инфраструктура, в Чугуевском - критическая.

Как сообщили в городской военной администрации Изюма, в городе начались аварийные отключения света. "В Изюме и общине применены графики аварийных отключений электроэнергии. В настоящее время без света остаются центральная часть города, юг и юго-западный район", - говорится в Telegram-канале администрации.

В свою очередь мэр города Лозовая Сергей Зеленский сообщил о проблемах с водоснабжением.

В ночь на 25 ноября в Харьковской области объявлялась воздушная тевога. В ряде районов она длилась более 10 часов.