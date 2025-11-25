МВД показало кадры нелегальной майнинг-фермы в Ленобласти

ТАСС, 25 ноября. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало видео из цыганского поселения в Тосненском районе, где обнаружили нелегальную майнинг ферму.

На кадрах видны обыски в домах и задержание фигурантов.

Всего в ходе рейда установили личности свыше 100 граждан, относящихся к кочевой народности, среди которых оказались 24 несовершеннолетних. Для дополнительной проверки в территориальные отделы полиции доставили 21 человека. Также сотрудники Госавтоинспекции проверили в этом районе почти 150 автомобилей, выявив два десятка нарушений.