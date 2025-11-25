{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД показало кадры нелегальной майнинг-фермы в Ленобласти

Для дополнительной проверки в территориальные отделы полиции доставили 21 человека
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области/ТАСС

ТАСС, 25 ноября. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало видео из цыганского поселения в Тосненском районе, где обнаружили нелегальную майнинг ферму. 

На кадрах видны обыски в домах и задержание фигурантов. 

Всего в ходе рейда установили личности свыше 100 граждан, относящихся к кочевой народности, среди которых оказались 24 несовершеннолетних. Для дополнительной проверки в территориальные отделы полиции доставили 21 человека. Также сотрудники Госавтоинспекции проверили в этом районе почти 150 автомобилей, выявив два десятка нарушений. 

Теги
РоссияЛенинградская область
В Геленджике площадь пожаров в лесничестве возросла до 3 га
Специалисты приступили к тушению
Читать полностью