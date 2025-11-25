В ДНР задержали ранившего четырех людей мужчину

ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство четырех человек в Донецке, сообщили в следственном управлении СК России по ДНР.

"В Донецке задержан подозреваемый в покушении на убийство четырех местных жителей, - сказано в сообщении. - Следствием установлено, что 18 августа 2025 года в период времени с 3 до 5 часов подозреваемый, находясь на привокзальной площади железнодорожного вокзала города Донецка вблизи одного из магазинов, вступил в конфликт с группой молодых людей. Фигурант достал имеющееся при себе взрывное устройство и кинул его в толпу. В итоге осколочные ранения получили трое молодых людей и находящаяся с ними девушка".

Отмечается, что бросивший взрывное устройство скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в Киевском районе Донецка. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.