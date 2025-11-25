Посредника во взятке в деле ростовского завода ГПЗ-10 осудили на 10,5 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил посредника во взятке в деле завода ГПЗ-10 к 10,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

В УФСБ региона ранее сообщали, что ущерб от завышения цен на продукцию ростовского завода ГПЗ-10 по гособоронзаказу оценили в 2,2 млрд рублей.

"В 2024 году фигурант, действуя в качестве посредника во взяточничестве, предложил сотруднику УФСБ России по Ростовской области взятку в сумме 20 млн рублей за прекращение проверочных мероприятий на одном из предприятий. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в сумме 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что фигуранта задержали оперативники УФСБ России по Ростовской области при передаче части взятки в 10 млн рублей. В его отношении возбудили дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Ранее сотрудники УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГВСУ СК России провели обыски у руководителей и собственников трех подшипниковых заводов: ООО "ГПЗ-10" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-лоза" (Сергиев Посад), ООО "ГПЗ-2 Тверь" по факту хищения свыше 1 млрд рублей из средств государственного оборонного заказа. По версии следствия, собственники предприятия, в числе которых бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также начальник военного представительства Министерства обороны России организовали поставку продукции по гособоронзаказу по ценам, завышенным в 3-8 раз.

5 сентября 2024 года сотрудники ФСБ задержали сотрудника собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки в 20 млн рублей сотруднику УФСБ России по Ростовской области за прекращение проверки по ООО "ГПЗ-10", поставляющему оборудование для нужд СВО.