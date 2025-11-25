{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
В Литве заявили о запуске метеозондов с сигаретами из Калининградской области

Генерал Рустамас Любаевас утверждает, что в незаконном бизнесе участвуют те же лица, что и при запуске воздушных шаров из Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 25 ноября. /ТАСС/. Погранслужба Литвы утверждает, что воздушные шары с контрабандой сигарет запускаются в балтийскую республику не только с территории Белоруссии, но и из Калининградской области РФ.

"Зафиксировано несколько случаев запуска метеорологических зондов с прикрепленными сигаретами с территории Калининградской области", - заявил журналистам начальник службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

Как утверждает генерал, в незаконном бизнесе участвуют те же лица, что и при запуске воздушных шаров из Белоруссии. "Фигуранты, прибывающие забрать приземлившиеся посылки, те же, которые занимаются этим в граничащей с Белоруссией Восточной Литве", - заявил Любаевас.

Как утверждает погранслужба Литвы, первые попытки переброски контрабанды по воздуху из Калининградской области были установлены в конце лета 2025 года.

БелоруссияЛитваРоссия
