После атаки ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область завели дело о теракте

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о теракте после ночной атаки ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко уточнила, что вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В Ростовской области, предварительно, пострадали несколько человек, погибли трое. Также повреждения получили соцобъекты и жилые дома. На Кубани из-за атаки ранения получили не менее шести человек, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и дома.

Уточняется, что следователи осматривают места происшествий, для проведения экспертиз изымают фрагменты беспилотников. Допрашивают пострадавших и свидетелей. В ходе предварительного следствия установят и привлекут к ответственности причастных к преступлению представителей ВФУ.