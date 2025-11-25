{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
В Самарской области в ДТП погиб человек

Еще один пострадал
© Официальный Telegram-канал Главного управления МЧС России по Самарской области

САМАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб и один госпитализирован с травмами после столкновения автобуса с тремя легковыми автомобилями в поселке Прибрежный в Самаре. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

"25 ноября в 10:48 (09:48 мск) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Красноглинском районе города Самары. На улице Звездной, 17 столкнулись три легковых автомобиля - Lada Priora, Lada Vesta, Subaru, а также автобус ПАЗ. В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в автобусе находились восемь пассажиров.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

РоссияСамарская область
