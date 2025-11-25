В Москве женщину обвинили в нападении на сотрудника полиции

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. СК предъявил обвинение женщине, напавшей на сотрудника полиции на Яхромской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы столицы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). <…> С фигуранткой проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемая полностью признала вину", - говорится в сообщении.

Как сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел 22 ноября. Полицейские прибыли на место после сообщения о краже. В квартире была обнаружена женщина 1989 года рождения, которая вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и причинила полицейскому телесные повреждения. Злоумышленницу задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Пострадавший обращался за медицинской помощью, а после продолжил несение службы.