В Петербурге оштрафовали оскорбившего россиян мужчину

Александр Пимкин признал вину

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей мужчину, который в онлайн-комментариях в одном из мессенджеров оскорблял и призывал к убийству граждан России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Пимкина за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ). Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Пимкин признал вину. Как следует из протокола, оскорбительные комментарии мужчина неоднократно размещал в открытом доступе в одном из мессенджеров.