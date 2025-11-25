В Башкирии у местного жителя изъяли более 10 тыс. sim-карт

На мужчину завели уголовное дело за незаконное использование персональных данных граждан

Редакция сайта ТАСС

УФА, 25 ноября. /ТАСС/. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о незаконном использовании персональных данных граждан в отношении 38-летнего жителя республики, который купил, зарегистрировал и сдавал в аренду sim-карты. У него изъяли более 10 тыс. использованных и новых sim-карт, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Башкортостан.

"На основании материалов УФСБ следователями республиканского МВД за незаконное использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации, в отношении 38-летнего жителя с. Месягутово возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ. В рамках проведенных 11 обысков по местам жительства изъяты технические устройства, более 10 тысяч использованных ранее и новых сим-карт, системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, сотовые телефоны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 2023 по 2025 годы мужчина приобрел в интернете технические устройства, содержащие в себе слоты для подключения sim-карт - sim-боксы. Затем злоумышленник купил в мессенджере Telegram паспортные данные граждан РФ. С их помощью он зарегистрировал и стал использовать купленные ранее sim-карты. Имеющиеся у него устройства и карты операторов сотовой связи в дальнейшем предоставлялись в аренду через удаленный доступ неизвестным лицам, оплата незаконных действий производилась через криптообменники.