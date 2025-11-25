ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Новой Каховке при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель

Он получил минно-взрывную травму
11:19

ГЕНИЧЕСК, 25 ноября. /ТАСС/. Мирный житель ранен в Новой Каховке Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов.

"Сегодня в результате сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата в городе Новая Каховка один местный житель получил минно-взрывную травму", - написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавшего госпитализировали в Новокаховскую центральную городскую больницу. 

