В Новой Каховке при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель
11:19
ГЕНИЧЕСК, 25 ноября. /ТАСС/. Мирный житель ранен в Новой Каховке Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов.
"Сегодня в результате сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата в городе Новая Каховка один местный житель получил минно-взрывную травму", - написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавшего госпитализировали в Новокаховскую центральную городскую больницу.