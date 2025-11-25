Bangkok Post: на юге Таиланда из-за наводнения погибли как минимум 13 человек

По информации газеты, всего последствиями наводнения оказались затронуты около 2 млн человек

БАНГКОК, 25 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли из-за наводнения в южной таиландской провинции Сонгкхла, территорию которой правительство Таиланда объявило зоной стихийного бедствия. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Все 16 районов Сонгкхлы затоплены, при этом сильнее всего пострадал город Хатъяй - коммерческий центр и транспортный узел южного Таиланда. В ликвидации последствий стихии задействованы Военно-морские силы Таиланда, которые также оказывают гуманитарную помощь пострадавшему населению. Всего последствиями наводнения оказались затронуты около 2 млн человек.

Власти Сонгкхлы объявили в понедельник о немедленной эвакуации населения города Хатъяй, где проживают порядка 160 тыс. человек. Генеральный консул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов сообщил ТАСС, что "информация о пострадавших или нуждающихся в эвакуации россиянах в генконсульство не поступала".