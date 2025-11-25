В Якутии завели уголовное дело об истязании ребенка

По данным СК, у мальчика есть множественные телесные повреждения в виде ссадин, кровоподтеков, ушибов, заживших ран головы и тела

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело об истязании шестилетнего ребенка возбуждено в якутском городе Алдане, сообщили в следственном управлении СК РФ по Якутии.

Как ранее сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия), 16 ноября поступило сообщение от жильца многоквартирного дома о том, что в одной из соседних квартир слышны подозрительный шум и плач детей. На адрес выехала участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Алданскому району. В квартире находились двое малолетних детей - 6-летний мальчик и его младшая сестра. Полицейский обнаружила следы побоев у мальчика. Мальчик был истощен - его вес при росте 98 см составил 13 кг.

"Следователем следственного отдела по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.

По данным СК, у шестилетнего мальчика есть множественные телесные повреждения в виде ссадин, кровоподтеков, ушибов, заживших ран головы и тела. Детей доставили в медучреждение, они проходят обследование.

Как отмечали в прокуратуре Якутии, предварительно установлено, что ребенок проживал вместе с матерью и отчимом.