В Вологде экс-заместителя главврача подозревают в хищении 8 млн рублей

По версии следствия, фигурантка, осуществляя руководство работой по финансовому и экономическому обеспечению деятельности медучреждения, организовала необоснованные выплаты работникам

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Вологодской области/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Уголовные дела о хищении 8 млн рублей бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями возбуждены в отношении бывшего заместителя главного врача одного из медучреждений Вологды. Деньги похищались через необоснованные выплаты, сообщило следственное управление СК РФ по Вологодской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Вологодской области возбуждены уголовные дела в отношении должностного лица одной из больниц областного центра. Женщина, ранее занимавшая должность заместителя главного врача одного из медицинских учреждений города Вологды, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с сентября 2022 года по май 2025-го фигурантка, используя свое служебное положение, осуществляя руководство работой по финансовому и экономическому обеспечению деятельности медицинского учреждения, организовала регулярные выплаты одному из его работников за выполнение должностных обязанностей, которые он не выполнял. Материальный ущерб превысил 6 млн рублей. Кроме того, женщина подозревается в том, что с февраля 2021 года по май 2025-го, используя свои должностные полномочия, обеспечила начисление четырем подчиненным необоснованных выплат, за что получила от них 2 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Уголовные дела соединены в одно производство, возбуждены на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Вологодской области и УМВД России по Вологодской области.

Проведены обыски и осмотры в служебных помещениях и по месту жительства фигурантки, изъяты предметы и документы, допрашиваются лица, владеющие значимой информацией.